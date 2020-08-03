В Нижнем Тагиле при пожаре погиб мужчина

В ночь на 1 августа на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в доме № 4 по улице Береговой-Краснокаменской. Горела квартира на втором этаже. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались три человека, в том числе один ребёнок. Спасатели обнаружили в горящей квартире тело 63-летнего хозяина.

«На момент возникновения пожара мужчина находился дома один. Его жена, хозяйка квартиры, уехала по делам в Екатеринбург. Очаг пожара находится в месте расположения кровати. Это даёт основание дознавателям МЧС предположить, что причиной пожара стала неосторожность при курении самого погибшего. По факту пожара организована проверка», — сообщили АН «Между строк» в МЧС.

В ведомстве напомнили, что в Нижнем Тагиле с начала 2020 года в результате пожаров погибло 11 человек. За аналогичный период прошлого года погибших было 10.