В Нижнем Тагиле при пожаре погиб мужчина

Около 6 часов вечера 1 июня на первом этаже дома № 73 по Ленинградскому проспекту произошёл пожар. По словам очевидцев, в это время в квартире распивали спиртное четверо мужчин. В результате неосторожного обращения с огнём возник пожар, в котором один мужчина погиб.

«На площади 8 кв. метров повреждено домашнее имущество в квартире на первом этаже 2-этажного муниципального жилого дома. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 5 человек личного состава. В 18:03 огонь локализован, в 18:05 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 18:59», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе МЧС.