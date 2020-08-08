В Нижнем Тагиле при пожаре чуть не сгорел мужчина

Сообщение о возгорании в коллективном саду «Дружба» в Горбуново поступило на пульт МЧС около 20:40 в пятницу, 7 августа. В частном доме сгорело имущество, перегородки и перекрытия дома. Как рассказали ИА «Все новости» в МЧС, во время тушения спасатели обнаружили мужчину с признаками отравления продуктами горения. С ожогами 20% тела его госпитализировали в городскую больницу № 2.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. По факту происшествия ведётся проверка.