В Нижнем Тагиле при попытке самостоятельно потушить пожар в частном доме пострадали два человека

Сегодня ночью в Нижнем Тагиле в садовом товариществе «Старатель-1» на улице Цветочной загорелся двухэтажный частный дом. Предполагаемая причина возгорания — аварийный режим работы электропроводки, сообщили АН «Между строк» в МЧС.

К месту ЧП были направлены 3 единицы техники и 9 человек личного состава. На момент их прибытия дом был полностью охвачен огнём, а владельцы участка пытались справиться с пламенем подручными средствами. В результате пожара хозяин дома и его супруга получили термические ожоги тела 20% и 10%. В состоянии средней тяжести они были госпитализированы в больницу. Пожарные ликвидировали открытое горение в течение 20 минут. Площадь возгорания составила 61 квадратный метр, огонь уничтожил садовый дом и автомобиль Skoda Fabia, на соседнем участке пламя повредило жилой дом.

По факту пожара проводится проверка, устанавливаются обстоятельства.