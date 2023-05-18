В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа пройдут Всероссийские игры по футболу «Стальная воля» для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья

В Нижнем Тагиле с 6 по 10 июня пройдёт первый этап Всероссийских соревнований по футболу среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ «Стальная воля». Генеральным спонсором мероприятия выступит ЕВРАЗ. В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из 30 регионов России. От Нижнего Тагила за победу поборются четыре команды, в том числе сборная по футболу на электроколясках «Шаг вперёд».

В этом году в спортивном событии принимают участие представители пяти федераций спорта лиц с ОВЗ: мужчины, женщины и юноши с 15 до 18 лет. Соревнования включают такие дисциплины, как футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, ампутантов, лиц с интеллектуальными нарушениями, слепых, трансплант-футбол (футбол среди людей с пересаженными органами и/или на диализе).

Матчи первого этапа пройдут в «Металлург-Форуме», спортивном комплексе «Президентский», на поле школы № 64, стадионах «Уралец» и «Высокогорец». Для команд созданы комфортные условия проживания, обеспечен трансфер к месту соревнований. Пять спортивных площадок обустроены согласно правилам безопасности и адаптивного футбола. Для болельщиков будет организовано движение автобусов до площадок соревнований.

«“Стальная воля” — это не только яркие голы, очки и решающие секунды! Это проект, который позволяет людям больше и чаще общаться, тесно взаимодействуя между собой и демонстрируя при этом искреннюю любовь к жизни и футболу», — отмечает руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза, экс-капитан сборной РФ по футболу Алексей Смертин.

Следующий этап соревнований пройдёт в начале сентября в Казани, а итоговый турнир состоится в Сочи. Как говорят создатели проекта, такие соревнования не просто популяризируют футбол среди людей с ОВЗ, но и способствуют социальной и физической реабилитации, интеграции футболистов с ограниченными возможностями здоровья в современное общество.

«ЕВРАЗ уже во второй раз оказывает поддержку в проведении соревнований по футболу среди людей с ОВЗ. Я искренне восхищаюсь силой воли участников турнира, их стремлением к победе и преодолению ограничений. Жду на соревнованиях жителей Нижнего Тагила, которые придут поддержать футболистов и оценить их мастерство», — сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Напомним, летом 2022 года впервые в истории города состоялись соревнования по футболу среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ «Стальная воля». В них приняли участие более 400 человек в возрасте от 16 до 70 лет из 25 российских регионов.