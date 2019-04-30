В Нижнем Тагиле при благоустройстве дворов вырубят более 100 деревьев

В Нижнем Тагиле при благоустройстве дворовых территорий в рамках региональной программы «Формирование современной городской среды» вырубят 123 дерева, 495 кв. м кустарника и 49 м живой изгороди. Об этом говорится в постановлении администрации, опубликованном на официальном сайте города. Службе заказчика горхозяйства поручено выполнить утилизацию порубочных остатков, а также произвести работы по озеленению в соответствии с проектами благоустройства.

Специалисты «Уралстройкомплекса» должны благоустроить в 2019 году за 112,58 млн рублей пять тагильских дворов. Рабочие приведут в порядок территорию на Вязовской, 37, Газетной, 41, Красных Зорь, 1, Нижней Черепанова, 9, а также объединённую площадку в квадрате улиц Ленина, Мира, Октябрьской революции и Карла Маркса. В мэрии Нижнего Тагила уверяют, что без зелени горожан не оставят.

«Проекты предусматривают максимальное сохранение зелёных насаждений. Если у жителей в проект заложено увеличение парковочных мест, то какие-то старые насаждения, конечно, попадут под вырубку. То же касается тополей, представляющих угрозу для жизни и здоровья жителей. Но и создание новых зелёных зон запланировано. Кроме того, глава города Владислав Пинаев поручил своему заместителю Вячеславу Горячкину перед началом производства работ провести собрания жителей в каждом дворе, чтобы исключить на корню какие-то возможные острые вопросы и недовольство. Если жители попросят сохранить какие-то деревья, которые они, например, когда-то сами высаживали, то их пожелания будут учтены», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

После завершения благоустройства дворовых территорий в районе дома № 37 по улице Вязовской появятся игровая и спортивная площадки, две парковки общей вместимостью 16 машиномест, а на улице Газетной планируется организовать площадку для отдыха. В жилом квартале на проспекте Ленина организуют несколько парковок и детских игровых комплексов. Все работы планируется завершить до 15 октября 2019 года.