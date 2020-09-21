В Нижнем Тагиле презентовали сборник о судьбах уральских девушек-фронтовичек

В Центральной библиотеке Нижнего Тагила прошла презентация книги профессора, члена-корреспондента Международной Академии наук, ветерана Великой Отечественной войны Майи Кипрушкиной. Сборник «Свет негаснущей памяти» посвящён молодым добровольцам Великой Отечественной. Особенностью издания является то, что большая часть статей посвящена уральским девушкам, в том числе тагильчанкам.

Майя Александровна — свердловчанка, много лет она жила в Москве, а сейчас вернулась на малую Родину. Новая книга была написана ею по поручению правительства Москвы. Профессор собирала материалы о девушках-комсомолках, защищавших столицу в начале Великой Отечественной войны, сообщили в Центральной библиотеке.

Из Свердловской области в обороне столицы участвовали 7500 человек, из них 138 тагильчанок. Многие позже были переброшены в Сталинград, а затем и на Курскую дугу. Автор провела огромную исследовательскую работу. Ей удалось разыскать сведения о погибшей тагильчанке — Валентине Коротковой, которую убили под Сталинградом. В книге также рассказывается о подвиге юной салдинки Александры Горлановой, которая уничтожила вражеский самолёт, в котором летел диверсант, имеющий задание убить Иосифа Сталина.

Майя Кипрушкина подарила экземпляры своего сборника Центральной городской библиотеке, Краеведческому музею, музею посёлка Висим.

Напомним, на прошлой неделе также был представлен альбом-каталог «Нижний Тагил на открытках начала ХХ века» коллекционера, члена городского клуба краеведов Алексея Драчёва.