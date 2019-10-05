В Нижнем Тагиле пресекли поставку крупной партии наркотиков

Сотрудники Линейного отдела полиции, ФСБ и бойцы ОМОНа Росгвардии пресекли поставку в Нижний Тагил крупной партии наркотиков. По информации АН «Между строк», в ходе спецоперации задержаны четверо граждан цыганской национальности, у которых при себе находилось 26 свёртков с наркотическим веществом общей массой 6 граммов. Оперативники также провели обыски в квартире подозреваемых, где обнаружено ещё 1,5 килограмма наркотиков, весы и приспособления для расфасовки. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное производство и сбыт наркотических веществ в особо крупном размере». Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы от 15 до 20 лет.