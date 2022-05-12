В Нижнем Тагиле преподаватель музыкальной школы отдала лжеполицейскому 400 тысяч рублей, чтобы спасти сестру от тюрьмы

В Нижнем Тагиле 72-летняя преподаватель музыкальной школы стала жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», женщине позвонил неизвестный и представился оперативным сотрудником. Он убедил пенсионерку в том, что её сестра якобы спровоцировала серьёзное ДТП и теперь ей грозит тюремный срок.

Липовый полицейский предложил своей жертве выплатить компенсацию за сестру, чтобы та избежала тюрьмы. Для убедительности он передал трубку неизвестной женщине, которая плакала и представлялась сестрой потерпевшей. Тагильчанка поверила и согласилась передать имеющиеся у неё 400 тысяч рублей. После этого злоумышленник сказал, что скоро к ней подъедет некий Рустам, чтобы забрать деньги. После того как названный человек прибыл на место, женщина передала ему оговорённую сумму наличными.

11 мая она обратилась с заявлением в полицию по факту мошенничества. В ОП № 17 Нижнего Тагила по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). По словам пострадавшей, преступники работают очень убедительно. Удалось выяснить, что звонок был совершён с номера, зарегистрированного в Москве.

После подачи заявления сотрудники полиции пришли с профилактическим мероприятием в музыкальную школу № 2, где работает педагог. Стражи порядка в очередной раз напомнили гражданам о том, почему не стоит общаться по телефону с незнакомцами и тем более передавать им деньги. Сотрудники полиции советуют при поступлении подобных звонков связаться с родными, позвонить в полицию и уточнить, доставлялся ли ваш родственник в отдел полиции.

Напомним, что на прошлой неделе с аналогичным мероприятием сотрудники правоохранительных органов пришли в Нижнетагильский центр занятости.

С начала 2022 года в МУ МВД «Нижнетагильское» зарегистрировано 25 подобных фактов, когда от имени сотрудников правоохранительных органов мошенники требуют у граждан денежные средства, чтобы помочь близким людям избежать уголовной ответственности за несовершённые преступления.