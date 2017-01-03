В Нижнем Тагиле праздничное застолье закончилось поножовщиной
Пьяной поножовщиной закончились посиделки двух неработающих мужчин в одной из комнат общежития на улице Металлургов в Нижнем Тагиле. По данным следствия, 3 января около десяти часов вечера собутыльники поспорили, и после словесной перепалки 23-летний ранее судимый молодой человек ударил 33-летнего приятеля ножом в живот. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленник оставлен под подпиской о невыезде.
Агентство новостей «Между строк»