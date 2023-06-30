В Нижнем Тагиле пожилой мужчина в гневе разбил об асфальт детский велосипед у «Монетки» (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле пожилой мужчина разбил об асфальт детский велосипед у входа в продуктовый магазин «Монетка» на улице Захарова, 7а. Как сообщили очевидцы в паблике во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил», дебошир запнулся о двухколёсный транспорт ребёнка и решил отомстить железному обидчику. Ситуация попала на камеры видеонаблюдения.

«Запнувшись, он тут же схватил велосипед и начал яростно, со всей силы кидать его на асфальт. В итоге велосипед не пригоден к дальнейшей эксплуатации: сильно погнута рама руля, сломаны тормоза и другие множественные мелкие повреждения. Понятно, что ребёнок поставил велосипед не на месте, но можно было обойтись простым замечанием, а не ломать его прямо на глазах у ребёнка. Ребёнок до сих пор находится в шоковом состоянии от этого дикого поступка. Расстроен, что лето в разгаре, а велосипеда нет», — пишут в паблике.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» журналисту АН «Между строк» сообщили, что обращение по этому инциденту было зафиксировано полицией.

«По данному факту в отделе полиции 20 МУ МВД России “Нижнетагильское ” проводится проверка», — отметили в ведомстве.