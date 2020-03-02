В Нижнем Тагиле пожарные три часа тушили автомобиль, гараж и кровлю жилого дома

1 марта в 7 часов утра на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля Opel Zafira на улице Балакирева. Ещё до приезда спасателей огонь успел перекинуться на стены, чердачное перекрытие гаража и кровлю частного жилого дома. Общая площадь пожара составила 80 кв. м. Полностью завершить проливку и разобрать сгоревшие конструкции спасателям удалось лишь в 10:30.

На месте работали 4 спецмашины и 14 спасателей. Как рассказали в отделе надзорной деятельности МЧС, причиной возгорания могла стать неисправность узлов и механизмов транспортного средства. По факту пожара ведётся проверка, причина и ущерб устанавливаются.