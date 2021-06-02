В Нижнем Тагиле пожарные спасли из огня двух человек

Сегодня в 15:10 на пульт пожарной части ИК-6 Нижнего Тагила поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже в доме № 145 по улице Пархоменко. Из дома пожарные эвакуировали взрослого и ребёнка.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 15 человек личного состава. По лестничным маршам до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались ещё 8 человек. Пострадавших нет. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 15:45. Причина пожара устанавливается.