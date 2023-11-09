В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящей квартиры неадекватного мужчину с ножом (ВИДЕО)

7 ноября пожарный из Нижнего Тагила Александр Серов, более известный как автор YouTube-канала «Пожарный порох» (16+), опубликовал кадры тушения квартиры многоквартирного дома на Вагонке, внутри которой оказался вооружённый ножом мужчина. После того как неадеквата спустили на землю, он убежал.

Как следует из содержания ролика, при попытке попасть в горящее помещение через окно спасатели обнаружили пострадавшего. В руке погорелец держал нож, который спасатели не сразу заметили. Мужчина никак не хотел выпускать его из рук и сопротивлялся, не желая покидать помещение.

«Оторвали решётку на окнах и начали звать пострадавшего. Он ни в какую не хотел вылезать. Всё время у него находился в руке нож, о котором парни не знали. Вроде уговорили выйти на улицу, а этот мужчина прыгнул на решётку, а потом на спутниковую тарелку. Обследовали квартиру, больше людей в ней не было», — рассказал о случившемся Александр.

Когда пострадавшего всё-таки спустили на землю, он перебежал через дорогу и скрылся. После сотрудники полиции нашли его на крыше на территории стоянки в наркотическом припадке. Прибывшие на место медики диагностировали наркотическое опьянение.

Отметим, что огонь был оперативно потушен сотрудниками пожарно-спасательного отряда. От пожара пострадали балкон и часть прилегающей комнаты.