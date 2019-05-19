В Нижнем Тагиле пожарные эвакуировали несколько десятков человек из горящего общежития (ВИДЕО)

Сегодня, 19 мая, около 17:30 загорелось нежилое помещение в общежитии на Юности, 3/3. По словам очевидцев, из горящего здания пожарные эвакуировали несколько десятков человек, включая детей. С верхних этажей спасатели вызволяли людей с помощью раздвижной лестницы. По мнению жильцов, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. О погибших не сообщается, но некоторым потребовалась медицинская помощь после отравления угарным газом. В настоящее время пожар потушен.

«В тушении пожара были задействованы 11 единиц спецтехники и 39 человек личного состава. Сложность пожара заключалась в том, что конструктивные особенности жилого дома способствовали быстрому распространению дыма. В считанные минуты жильцы оказались в дымовой "ловушке". Пожарно-спасательными подразделениями с помощью спасустройств спасены 20 человек, в том числе 5 детей. Еще 16 человек, в том числе 5 детей со 2 по 5 этажи жилого дома спасены по пожарной автолестнице и с помощью коленчатного автоподъемника. Самостоятельно из жилого дома эвакуировались 109 человек. В результате пожара получили отравление продуктами горения четыре человека, один из них ребенок. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение», - сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.