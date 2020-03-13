В Нижнем Тагиле пожарные четыре часа тушили 3-этажный частный дом на улице Дачной. Сообщение о пожаре поступило 12 марта в 17:16. Хозяин дома обнаружил в гараже возгорание и начал самостоятельно тушить, но справиться с огнём не удалось. Тогда он вынес из гаража 2 пустых газовых баллона, а хозяйка тем временем позвонила в пожарную охрану.

На площади 120 кв. м сгорели надворные постройки, частный гараж, повреждены кровля, стены, чердачное и межэтажное перекрытие, рассказали в отделе надзорной деятельности МЧС. В связи с тем, что рядом стояли частные дома, пожару был присвоен повышенный ранг сложности «1 БИС», пришлось привлекать дополнительные силы и средства. На месте работало 6 спецмашин и 21 спасатель. В 17:50 они локализовали огонь, в 18:11 ликвидировали открытое горение, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 21:25. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в гараже.