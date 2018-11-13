В Нижнем Тагиле пожарная машина протаранила легковушку (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле пожарная автолестница и ВАЗ-2110 стали участниками ДТП на пересечении улицы Красногвардейской и Свердловского шоссе. Авария произошла 4 ноября в 20:15. На записи с авторегистратора видно, как ЗИЛ с включёнными проблесковыми маячками пытается проехать перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. В это время со стороны Южного подъезда выезжает отечественная легковушка и не пропускает автомобиль оперативных служб. В результате автолестница протаранила левую заднюю часть кузова ВАЗ, от чего автомобиль разворачивает на 360 градусов. В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила АН «Между строк» заявили, что авария обошлась без пострадавших.