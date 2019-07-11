В Нижнем Тагиле поймали с поличным похитителей топлива с дизельного тепловоза

Сотрудники полиции Нижнего Тагила поймали с поличным машиниста тепловоза одного из городских предприятий и его помощника, подозреваемых в краже топлива (ч. 2 ст. 158 УК РФ)

Следствием установлено, что в начале сентября 2018 года эти двое работников договорились похитить излишки топлива, образующиеся за счёт экономии, с последующей их реализацией.

По словам следователя СУ МУ МВД России «Нижнетагильское» майора юстиции Дмитрия Чернышёва, потребовалось немало усилий, чтобы вычислить нечистых на руку напарников. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции обнаружили недалеко от железнодорожных путей в лесном массиве тайник, куда злоумышленники прятали канистры с похищенным топливом, после чего подозреваемых задержали.

«В рамках доследственной проверки установлено, что машинист, управляя вверенным ему тепловозом, осуществлял экономию дизельного топлива, установленного лимитом на смену, накапливая его в топливном баке. Чтобы скрыть наличие излишка, мужчина с помощью нехитрых приспособлений искажал показания измерительной топливной рейки при промежуточных замерах уровня дизельного топлива в баке тепловоза. В дальнейшем напарники сливали накопленное топливо в пластиковые канистры, которые и помещали для временного хранения в тайник. Позже пластиковые емкости с похищенным дизельным топливом помощник машиниста перевозил на своем автомобиле в принадлежащий ему гаражный бокс в ГСК по улице Кузнецкого. Похищенное дизельное топливо реализовывали частникам, а вырученные денежные средства тратили на личные нужды», — рассказал следователь.

Всего с начала сентября по ноябрь 2018 года, когда их преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, работники похитили 405 литров топлива, причинив ущерб своему предприятию порядка 14 тысяч рублей. Уголовное дело в настоящее время направлено для рассмотрения в суд.

Оперативно-розыскные причастных к хищению дизельного топлива проводились сотрудниками отдела экономической безопасности МУ МВД России «Нижнетагильское» совместно со службой охраны организации.