В Нижнем Тагиле появится отделение фонда «Городские проекты» Ильи Варламова

В этом году в Нижнем Тагиле будет открыто отделение фонда «Городские проекты» урбанистов Ильи Варламова и Максима Каца. Общественная организация объединяет активных молодых людей, которые интересуются урбанистикой и хотят сделать свои города удобными для жизни.

В Telegram ещё полгода назад появился чат «Горпроекты — Нижний Тагил». На днях в нём было опубликовано объявление о старте конкурса на должность главы тагильского отделения. Стать участником чата можно только после регистрации на сайте «Федеральная сеть Городских проектов». Авторизированные пользователи получают приглашение в чат, в котором будет обсуждаться деятельность тагильского отделения, а также выборы его главы. На сегодняшний день в нём состоит 23 человека, в том числе журналист АН «Между строк».

Глава отделения отвечает за деятельность фонда в своём городе, занимается реализацией проектов, взаимодействует с чиновниками, общественниками, выступает публично. Подача заявок от кандидатов в Нижнем Тагиле продлится до 13 марта. 15 марта пройдут дебаты конкурсантов, а затем в течение трёх дней пройдёт голосование. Опыт, образование, пол и цвет волос не имеют значения, отмечают в фонде. Главное условие для кандидатов — они должны быть старше 16 лет и у них должны быть свои идеи по развитию города.

«В маленьких городах у нас скорее не выборы, а конкурс на главу отделения. Участники подают заявки и проходят собеседование, далее отправляют свои проекты. Если участник один и у него хороший проект, то он становится главой по итогам этой процедуры. Если хороших заявок несколько, то мы обычно делаем выборы. Кандидаты выступают на дебатах в YouTube при ведущейся открытой трансляции. Далее участники отделения на платформе “Городских проектов” голосуют за понравившегося им кандидата в течение трёх дней, и затем победитель становится главой», — рассказал координатор фонда «Городские проекты» Борис Хохлов.

Илья Варламов и Максим Кац cоздали некоммерческую организацию в 2012 году. Фонд «Городские проекты» привлекает внимание к городским проблемам и продвигает «урбанистическую повестку». Участники фонда проводят исследования, организуют лекции, лоббируют изменения транспортной и градостроительной политики в Москве и других городах России. Свои проекты фонд реализует на пожертвования.