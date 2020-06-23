В Нижнем Тагиле появится мобильный центр наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию

В пяти городах Свердловской области, среди которых Нижний Тагил, появятся мобильные центры общественного наблюдения, участники которого будут следить за проведением голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Как сообщили в региональном департаменте информполитики, центр общественного наблюдения — это проект, направленный на обеспечение объективного и эффективного контроля независимыми общественными и экспертными организациями за ходом голосования. Руководит центром уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Помимо Нижнего Тагила, мобильные центры наблюдения появятся в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Первоуральске и Серове. Микроавтобусы со спецсимволикой будут выезжать на избирательные участки. В других населённых пунктах группы мобильных наблюдателей также получат транспорт. Таким образом, начиная с 25 июня общественным контролем будут охвачены все этапы голосования.

Набор и обучение наблюдателей провела Общественная палата Свердловской области, их корпус составляет 12 655 человек из общественных организаций, политических партий, добровольческих объединений. Пять тысяч из них получат направления в конкретные участковые избирательные комиссии, остальные формируют резерв и мобильные группы.

«Средствами индивидуальной защиты будут обеспечены все участники избирательного процесса, в том числе наблюдатели, волонтёры, охранники и другие люди. Вся область обеспечена средствами индивидуальной защиты на 100%», — рассказал председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

Напомним, всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ пройдёт с 25 июня по 1 июля.