В Нижнем Тагиле появился патриотический арт-объект. Рассказываем, кто его создал и зачем 

Известные тагильские художники Александр Иванов и Андрей Барахвостов создали масштабное патриотическое граффити на улице Космонавтов, 10. На нём изображена украинская бабушка, которая вышла с советским флагом к солдатам армии Украины. Про этот поступок написали все федеральные СМИ, а бабушка стала знаменитой.

Как рассказал АН «Между строк» скульптор Александр Иванов, арт-объект был создан по заказу управляющей компании «Строительные технологии». На рисунок у художников ушло около 15 килограммов акриловой краски. Он был создан за два дня.

«Доделали работу вчера днём. Это не наша инициатива, но мы согласились, поскольку это соответствует нашей гражданской позиции. Наши настроения совпали с предложением строительной компании, и рисунок — это своего рода попытка напомнить людям о том, что Россию всегда встречали с цветами и наши танки несут добро», — прокомментировал Александр Иванов.

Стрит-арт понравился жителям района, они начали делиться фотографиями с его изображением на своих страничках в соцсетях.

«Рисунок выполнен для создания патриотического настроения среди тагильчан. На работу потрачено около 100 тысяч», — рассказал АН «Между строк» директор по связям с общественностью управляющей компании «Строительные технологии» Пётр Ковин.

Отметим, что образ украинской бабушки стал символичным для художников из разных городов России, которые начали создавать картины, стрит-арт и скульптуры. Так, граффити с бабушкой появилось на проспекте Кирова в Мурманске, в городе Шебекино Белгородской области и в Луганске, а в Воронеже была создана скульптура из дерева.