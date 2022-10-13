В Нижнем Тагиле появился новый туристический кластер

В Нижнем Тагиле на Балакинской, 1 открылся производственно-туристический кластер «Тагильский поднос», объединивший под одной крышей производственные цеха, музей, фирменный магазин и туристические сервисы. Идея создания нового творческого комплекса принадлежит потомственному мастеру по производству расписных подносов тагильчанину Андрею Васильеву. Его инициативу развития и популяризации народных промыслов поддержали мэр города и губернатор Свердловской области, сообщает пресс-служба мэрии.

Общая площадь производственно-туристического кластера составит более 1000 кв. метров. Центр готов принимать до 5 тысяч гостей ежегодно, а после полноценной реконструкции здания — до 20 тысяч. Здесь будут проводиться экскурсии, мастер-классы, погружающие всех желающих в мир народных промыслов.

«Это первый этап реализации большого проекта. В дальнейшем здесь расположатся производственные цеха по росписи подносов, камнерезному делу, берестяному промыслу и пять музеев. Часть экспонатов представлена в выставочном зале уже сегодня. Это лучшие образцы современной росписи подносов, уникальные по своей красоте и сложности каменные цветы моего отца Виктора Васильева. В скором времени к ним добавятся изделия тагильских мастеров из металла и бересты», — поделился планами руководитель центра «Тагильский поднос» Андрей Васильев.