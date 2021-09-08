В Нижнем Тагиле появилось девять новых улиц

Девять новых улиц появилось в жилом районе «Южный» на окраине Вагонки. Информация об этом опубликована на сайте администрации Нижнего Тагила.

На территории Зонального посёлка появились улицы Мирная, Испытателей, Танкистов и Защитников. Также часть улиц назвали в честь героев Великой Отечественной войны: Епимахова, Шмакова, Фарберова, Пологова и Дерябина. Новые улицы появились после проектов планировки и межевания жилого района «Южный».

Ранее в «Южном» одну из улиц назвали в честь известного конструктора «Уралвагонзавода» Мефодия Веремьева. Увековечить память о знаменитом конструкторе попросили сотрудники завода.