В Нижнем Тагиле на Вагонке появится улица имени знаменитого конструктора «Уралвагозавода» Мефодия Веремьева

Новую улицу в жилом районе «Южный» на окраине Вагонки назовут в честь известного конструктора «Уралвагонзавода» Мефодия Веремьева. Информация об этом опубликована на сайте администрации Нижнего Тагила. Улица появилась во время планировки и межевания жилого района «Южный», который расположен на территории Зонального посёлка. Увековечить память о знаменитом конструкторе Мефодие Веремьеве попросила корпорация «Уралвагонзавод».

Инженер родился в 1914 году в Брянской области, после института работал на УВЗ ведущим конструктором и заместителем главного конструктора КБ по вагоностроению. С 1954 года был главным конструктором Уральского конструкторского бюро машиностроения.

За создание подвижной системы заправки жидким кислородом ракеты «Восток», вынесшей на орбиту искусственный спутник Земли, Мефодий Веремьев стал лауреатом Ленинской премии.

Под его руководством были сделаны системы для заправки орбитальных космических кораблей «Восход», «Союз», «Протон», «Восток» и первого советского космического комплекса «Энергия-Буран», а также средства для транспортировки и хранения криогенных компонентов. Бюст в память о конструкторе установлен в Нижнем Тагиле на «Уралкриомаше».