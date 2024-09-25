В Нижнем Тагиле появилась первая в России футбольная секция для инвалидов-колясочников

В тагильской спортивно-адаптивной школе имени Михалины Лысовой 1 сентября начало свою работу первое в России отделение по футболу на электроколясках, сообщает пресс-служба администрации города.

«Эта инициатива появилась менее года назад благодаря встрече с командой “Шаг вперёд”, победителем Всероссийских соревнований “Стальная воля”. Желаю нашим ребятам успешных тренировок и громких побед», — рассказал глава города Владислав Пинаев.

Для школы приобретено новое оборудование, которое позволит спортсменам лучше готовиться к турнирам и участвовать в соревнованиях. Сейчас в распоряжении секции 7 электроколясок, ещё 6 закупят позже на средства гранта фонда президента РФ.

Напомним, СО АНО «Шаг вперёд» выиграла конкурс в категории «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». Проект «Включайся в футбол — школа игры в футбол на электроколясках для лиц с тяжёлыми ПОДА» получил грант в размере 9,6 млн рублей. Суть проекта заключается в том, чтобы создать все необходимые условия для развития футбола на электроколясках: обеспечить материально-техническую базу, организовать тренировочный процесс и вывести команду на уровень всероссийских соревнований.