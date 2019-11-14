В Нижнем Тагиле появилась горячая линия для жалоб на работу такси

Роспотребнадзор объявил о запуске в Нижнем Тагиле горячей линии, позвонив на которую можно оставить жалобу на работу службы такси или каршеринга. В ведомстве заявили, что звонки будут приниматься до 25 ноября.

«По телефону горячей линии специалисты по защите прав потребителей проконсультируют граждан по вопросам качества и безопасности транспортных услуг, защите прав потребителей при осуществлении перевозок легковым такси и пользовании услуг каршеринга», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Чтобы оставить свою жалобу, тагильчанам необходимо позвонить по номерам: +7 (3435) 41-83-62 и 41-82-10. Также можно обратиться в консультационный пункт Роспотребнадзора, расположенный по адресу Карла Маркса, 29.