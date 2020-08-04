В Нижнем Тагиле повысилась плата за детский сад

Мэрия Нижнего Тагила повысила плату за детские сады. Размер платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных учреждениях вырос на 65 рублей с 1 июля этого года. На сайте администрации города документ за подписью мэра Владислава Пинаева был опубликован только сегодня, 4 августа. Если до 1 июля родители отдавали 2169 рублей в месяц за пребывание одного ребёнка в группе полного дня, то теперь они должны платить 2234,07 рублей.

Напомним, в Нижнем Тагиле плата за детские сады поднималась в последний раз 1 июня 2019 года (на 89 рублей), до этого – 1 июня 2018 года (плюс 80 рублей). Тогда причиной роста была инфляция.

На сегодняшний день в Нижнем Тагиле открыты далеко не все детские сады. Из-за пандемии коронавируса в городе работают более 140 дежурных групп, которые посещают почти полторы тысячи детей. Дополнительные группы, по словам начальника управления образования Татьяны Удинцевой, будут открываться в городе и дальше.