В Нижнем Тагиле потратят 601 млн рублей на реконструкцию пяти котельных

В 2023 году в Нижнем Тагиле реконструируют пять газовых котельных. Как сообщает пресс-служба администрации города, на эти нужды в рамках федерального проекта «Чистый воздух» будет выделен 601 млн рублей.

Реконструкцией займётся АО «Регионгаз-инвест». Компании предстоит обновить газовые котельные № 36, 21 и 31, а также тепловые источники УПИ и «Сокол», построенные в 70–80-е годы прошлого века. Ремонт котельных позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 113,65 тонны по отношению к 2017 году, отмечают в пресс-службе мэрии.

Сейчас специалисты готовятся к геодезическим и геологическим изысканиям, обследуют здания, фундаменты, кровли, ведут переговоры с поставщиками теплоэнергетического оборудования. Как только проект получит положительное заключение государственной экспертизы, начнётся закупка современных котлов, теплообменников, калориферов, вентиляторов, насосов и других комплектующих.

Напомним, по нацпроекту «Экология» Нижнему Тагилу в 2022–2023 годах будет выделено 1,6 млрд рублей. В 2022 году 520 млн рублей пошли на обновление трамвайного парка. Общий объём финансирования в 2023 году составит 1,1 млрд рублей.