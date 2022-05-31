Нижний Тагил получит 1,6 млрд рублей на улучшение качества воздуха. Деньги пойдут на трамваи и котельные

Более 1,6 миллиарда рублей из федерального бюджета получит Нижний Тагил на обновление трамвайной инфраструктуры в рамках федерального проекта «Чистый воздух» в 2022–2023 годах. Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, федеральное правительство поддержало заявку губернатора Евгения Куйвашева на финансирование экологически чистого городского транспорта.

Так, в 2022 году Свердловская область получит 520 миллионов рублей из федерального бюджета на мероприятия по снижению уровня загрязнения окружающей среды в Нижнем Тагиле. В 2023 году в федеральном бюджете запланировано более 1,1 миллиарда рублей.

«Весь транш в размере 520 миллионов рублей в этом году будет направлен на приобретение специальной техники для нашего муниципального электротранспортного предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки во всех районах города. Планируем закупить не менее 10 новых вагонов. А в следующем году, помимо обновления парка трамваев, средства, направленные в Нижний Тагил в рамках национального проекта “Экология”, пойдут на реконструкцию пяти действующих котельных станций и строительство одной новой», — рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Напомним, Нижний Тагил входит в число 12 пилотных городов по реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». В прошлом году на улицах города благодаря нацпроекту появились 17 современных автобусов, работающих на метане.

Также в рамках утверждённого комплексного плана мероприятий по снижению вредных выбросов в Нижнем Тагиле крупными предприятиями города проводится техперевооружение, повышение экологичности производственных процессов, рациональное использование материалов, внедрение новых технологий. Для снижения выбросов автомобильный транспорт постепенно переходит на газомоторное топливо, развивается система экологического мониторинга. Всё это призвано повысить качество жизни тагильчан.

Отметим, что по поручению губернатора Евгения Куйвашева Нижнему Тагилу оказывается серьёзная финансовая помощь по улучшению транспортной инфраструктуры. Речь идёт как о ремонтах улиц в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», так и о крупных проектах, связанных со строительством и реконструкцией путепроводов и крупных транспортных артерий. Например, строительство моста через Тагильский пруд.