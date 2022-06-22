В Нижнем Тагиле потерявшаяся пенсионерка с амнезией вспомнила своё имя 

Тагильские полицейские установили личность потерявшейся пенсионерки с потерей памяти. Находящаяся в больнице пожилая женщина вспомнила своё имя. Напомним, накануне полиция обратилась к жителям Нижнего Тагила с просьбой опознать бабушку и помочь найти её родственников.

Полицейские проверили паспортные данные с названным женщиной именем, сверили паспортную фотографию, которая была сделана почти 30 лет назад, и обнаружили сходство с пациенткой медучреждения. Ею оказалась 73-летняя пенсионерка, которая ранее проживала в Дзержинском районе, а в настоящее время живёт в доме на улице Фестивальной.

«Правоохранители предприняли меры для установления родных бабули, оказалось, что в больнице объявился сын, который уже забрал её домой. Сотрудникам полиции на телефонные звонки мужчина не отвечает, двери дома не открывает, поэтому выяснить причину, по которой он не разыскивал пропавшую престарелую мать и не обратился за помощью в органы внутренних дел, не удалось», — рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Также сотрудники уголовного розыска пообщались с племянницей пожилой женщины. Она рассказала, что бабушка уже уходила из дома и приезжала к ней на Вагонку, поскольку с сыном ей живётся плохо. Однако родственница не может забрать тётушку к себе.

По ходатайству медперсонала больницы престарелую женщину под свою опеку возьмут социальные службы. В ближайшее время её поместят в реабилитационный центр, где за ней будет организован необходимый уход.