В Нижнем Тагиле полиция ищет родственников потерявшей память бабушки 

В Нижнем Тагиле полицейские устанавливают личность пожилой женщины, которая 4 июня была доставлена в больницу из посёлка Сухоложского. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», женщина не может сообщить о себе никаких данных, а в полицию обращений от её родных не поступало.

Правоохранители просят всех, кто узнал эту женщину, знает о её месте проживания, обратиться в дежурную часть отдела полиции № 18 по телефону 8 (3435) 47-71-02 либо по номеру 102 с любого оператора сотовой связи.