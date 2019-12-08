В Нижнем Тагиле потеплеет до плюс двух градусов

В ближайшие дни синоптики обещают жителям Нижнего Тагила потепление до плюс 2 градусов. Дневная температура воздуха повысится уже в понедельник, 9 декабря. Тёплая и снежная погода будет удерживаться в течение всей рабочей недели. Лишь к пятнице, 13 декабря, столбики термометров опустятся днём до минус 7 градусов, ночью — до минус 8 градусов. Ветер в ближайшие дни прогнозируется преимущественно юго-западный.

На севере Свердловской области температура воздуха понизится в ночь на 9 декабря до минус 12 градусов, в ночь на 10 и 11 декабря она задержится на уровне минус 7 градусов. В дневное время на юге региона столбики термометров будут подниматься в ближайшие три дня до плюс 4 градусов. Уральский гидрометцентр предупреждает жителей о гололедице на дорогах и тротуарах по утрам и вечерам, мокром снеге с дождём и юго-западном ветре с порывами до 15 м/с.