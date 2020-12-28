В Нижнем Тагиле последняя неделя года будет морозной 

В последнюю неделю 2020 года в Нижнем Тагиле и Свердловской области прогнозируется похолодание. Атмосферный фронт, который пришёл в регион с Карского моря, принесёт по-настоящему зимние температуры.

По данным Уральского гидрометцентра, холодать начнёт уже сегодня, 28 декабря. Днём ожидается до –12, ночью — до –25. 29 декабря днём синоптики обещают тагильчанам –23 градуса, ночью температура воздуха понизится до –33.

30 декабря обещает стать самым морозным: днём столбики термометров покажут –29 градусов, ночью — до –34. Сильных осадков не ожидается.

В праздничные дни 31 декабря и 1 января температура воздуха днём опустится до –27°C, ночью — до –33...–31. 2 и 3 января 2021 года, по прогнозам синоптиков, будут умеренно морозными: –23...–15 днём и –31...–24 ночью.