Общество

В Нижнем Тагиле последняя неделя года будет морозной 

28.12.2020 10:05
В Нижнем Тагиле последняя неделя года будет морозной 

В последнюю неделю 2020 года в Нижнем Тагиле и Свердловской области прогнозируется похолодание. Атмосферный фронт, который пришёл в регион с Карского моря, принесёт по-настоящему зимние температуры.  

По данным Уральского гидрометцентра, холодать начнёт уже сегодня, 28 декабря. Днём ожидается до –12, ночью до –25. 29 декабря днём синоптики обещают тагильчанам  –23 градуса, ночью температура воздуха понизится до –33. 

30 декабря обещает стать самым морозным: днём столбики термометров покажут –29 градусов, ночью до –34. Сильных осадков не ожидается. 

В праздничные дни 31 декабря и 1 января температура воздуха днём опустится до –27°C, ночью до –33...–31.  2 и 3 января 2021 года, по прогнозам синоптиков, будут умеренно морозными: –23...–15 днём и –31...–24 ночью.

Фото: Валерий Казаков
Copyright
Telegram mstrok.ru