В Нижнем Тагиле после смерти 8-летнего мальчика при пожаре возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти второклассника при пожаре в доме № 7 на улице Циолковского в Нижнем Тагиле.

Возгорание в квартире произошло 3 февраля из-за короткого замыкания электропроводки. По данным следствия, на момент происшествия мальчик находился дома один. Прибывшие пожарные погасили пламя, а затем вынесли ребёнка из квартиры. Однако спасти его жизнь не удалось.

«По данному факту территориальным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

В ходе расследования уголовного дела следователем СК устанавливаются все обстоятельства случившейся трагедии, а также причины и условия, которые способствовали возникновению этой ситуации.

Напомним, пожар произошёл на первом этаже пятиэтажного дома. Спасатели вывели из подъезда 8 человек, троих из них при помощи противогаза. При этом один из очевидцев происшествия снял процесс эвакуации на видео, отметив, что одного человека увезли на скорой. На следующий день после гибели мальчика в школе, где он учился, провели экстренный урок ОБЖ.