В Нижнем Тагиле после публикации АН «Между строк» управляющие компании поставили контейнеры взамен полиэтиленовых мешков

Три управляющие организации, обслуживающие дома в начале улицы Газетной, решили за свой счёт установить новые контейнеры взамен сгоревших.

Напомним, в июле этого года неизвестные подожгли пластиковые контейнеры во дворе дома № 30 на улице Газетной, которые в результате были полностью уничтожены. На прошлой неделе кто-то привязал к опорам площадки полиэтиленовые мешки.

Ни в УК «Труд», ни в УК «Универсал», которые обслуживают данную площадку, не смогли ответить, чьей инициативой было заменить контейнеры мусорными мешками. В пресс-службе «Рифея» тогда отметили, что содержание контейнерной площадки и установка на ней баков — обязанность собственника, в данном случае управляющей компании.

Как рассказали АН «Между строк» в УК «Универсал», было принято решение приобрести два контейнера за счёт компании, ещё по одному баку должны купить УК «Труд» и ТСЖ.