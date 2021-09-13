«Ходить мимо противно». В Нижнем Тагиле сгоревшие мусорные контейнеры заменили полиэтиленовыми мешками

В Нижнем Тагиле жильцы дома № 30 на улице Газетной и соседних МКД пытаются своими силами решить вопрос с мусорной площадкой. В июле этого года неизвестные подожгли пластиковые контейнеры, которые в результате были полностью уничтожены. С тех пор ни управляющие компании (площадку по очереди обслуживают три управляющие организации: УК «Универсал», УК «Труд» и ТСЖ), ни региональный оператор по обращению с ТКО «Рифей» не пришли к единому мнению, кто должен закупать новые контейнеры. По словам жильцов, в минувшую пятницу кто-то привязал к опорам площадки полиэтиленовые мешки.

«Эту площадку делали сами жители за свой счёт, — пояснила одна из местных жительниц Мария. — Мешки появились в пятницу вечером, а так всё это на земле лежало. Ходить мимо противно, рядом детский сад, и ребёнок спрашивает всегда, почему так пахнет и грязно».

Как пояснили АН «Между строк» в УК «Труд», после пожара они сделали заявку на контейнеры в «Рифей», но ответа пока не получили.

В пресс-службе «Рифея» отметили, что содержание контейнерной площадки и установка на ней баков — обязанность собственника, в данном случае управляющей компании: