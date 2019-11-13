В Нижнем Тагиле после пожара в частном доме погиб 63-летний мужчина

12 ноября в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила во время пожара в частном доме погиб 63-летний мужчина. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера около десяти часов вечера. К дому на улице Шаумяна приехали 2 спецмашины и 8 спасателей. Спустя десять минут они обнаружили мужчину в комнате, не тронутой огнём. Пострадавшего передали медикам, однако он скончался в карете скорой помощи от отравления угарным газом.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Проводится проверка.

«Скорее всего, к пожару привели угли, выпавшие из открытой топки печи. Кроме того, размер предтопочного листа был меньше нормы, а значит, он не мог защитить от пожара», — рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности.

Ещё один серьёзный пожар произошёл сегодня в деревне Захаровке под Нижним Тагилом. На площади 116 квадратных метров сгорели автомобиль Chevrolet Niva, частная баня, надворные постройки, кровля и чердачное перекрытие в частном жилом доме. Сигнал поступил в 7:50, ликвидировать открытое горение удалось в 8:45, а разбор сгоревших конструкций пожарные закончили в 10:53. Как сообщает отдел надзорной деятельности, в пожаре никто не пострадал.