В Нижнем Тагиле после дезинсекции двора от тараканов отравились несколько животных

После дезинсекцию двора от тараканов на Тагилстрое в Нижнем Тагиле отравились несколько животных. Жители домов на улице Технической и Кутузова сначала не понимали, что произошло с их питомцами, но когда узнали о химической обработке одного из домов, то всё стало понятно.

В понедельник, 4 октября, тагильчанин Андрей Банников заметил, что его годовалая собака Линда плохо себя чувствует. В этот же день мужчина отправился в ветеринарную клинику и теперь ежедневно возит животное на уколы и капельницы.

«Сначала мы не могли понять, что не так с собакой, видно было, что она плохо себя чувствует. А потом поняли, что это отравление, и повезли в ветеринарную клинику. И сейчас ей каждый день ставят капельницы. Если с собакой что-то случится и ей станет хуже, то я буду судиться», — говорит житель дома № 5 на улице Кутузова Андрей Банников.

После результатов анализов ветеринары сообщили, что у собаки произошло химическое отравление. УЗИ подтвердило, что у Линды увеличен желчный пузырь и печень. У собаки обезвоживание организма, пустой желудок и кишечник. Хозяева продолжают лечение и пытаются кормить Линду. Врачи говорят, что шансы на выздоровление 50 на 50. Тагильчанин потратил на лечение собаки уже более 10 тысяч рублей.

27 сентября подвалы соседнего трёхэтажного дома № 6 на улице Технической обработали дезинсекторы после того, как жители обратились в управляющую компанию «Уют-ТС» с жалобами на нашествие тараканов.

По словам директора управляющей компании Татьяны Гаваргян, жильцы дома № 6 на улице Технической были предупреждены о проведении дезинсекции. А соседний дом на улице Кутузова, в котором проживает тагильчанин с отравившимся животным, относится к другой управляющей компании.

«Врачи сказали, что это похоже на крысиный яд. То есть она могла даже ничего не есть. Ей было достаточно только облизнуть лапу. С собакой мы всегда гуляем на поводке, и без присмотра она у нас земли ничего не ест», — говорит Андрей.

По словам хозяина пса, во дворе отравились и скончались ещё три кошки — их хозяева тоже уверены в отравлении.

В управляющей компании уточнили, что дезинсекцией двора занимался Центр гигиены и эпидемиологии. Там, в свою очередь, без официального запроса рассказывать о том, какими средствами производилась химическая обработка, отказались.