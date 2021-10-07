В Нижнем Тагиле многоквартирный дом на Тагилстрое атаковала колония тараканов 

На Тагилстрое жильцы трёхэтажного дома № 6 на улице Технической страдают от нашествия тараканов по ночам. Насекомые ползают в подвале и подъезде. Также колонию вредителей можно встретить на колодцах возле дома. По словам местных жителей, управляющая компания проводила дезинфекцию, но полностью насекомые не исчезли.

«Я заметила тараканов недавно, когда вечером гуляла с собакой, но соседи говорят, что насекомые тут появились давно. Они живут и у подъезда, и в самом подъезде. Причём тараканы выползают только ночью, днём пусто», — рассказала жительница дома № 6 на улице Технической.

Управляющая компания «Уют-ТС» в курсе ситуации. 27 сентября по просьбе жителей УК вызвала дезинсекторов, которые обработали все три подвала дома.

«Мы обработку проводили по просьбе жителей в прошлый понедельник. Жители сами собак и голубей кормят. У них постоянно на люках колодцев лежит хлеб и всё что угодно. Возможно, из-за этого и появились тараканы», — рассказала директор управляющей компании «Уют-ТС» Татьяна Гаваргян.

Директор УК также заявила, что лично проверила наличие насекомых возле дома на Технической. По её словам, она не заметила тараканов ни в подвале, ни в подъезде.

«Колодец, который на фото, не домовой, это колодец от теплокамеры. Я скажу, чтобы там потравили тараканов», — сообщила Татьяна Гаваргян.