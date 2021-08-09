«Идёшь и чувствуешь гнёзда блох под ногами». В Нижнем Тагиле жильцы дома на Красном Камне жалуются на заполонивших подвал опасных насекомых

Жители многоквартирного дома № 25 на улице Карла Либкнехта жалуются на полчища блох в подвале и квартирах. Впервые жильцы заметили насекомых у себя в доме ещё в середине июля. По их словам, они жаловались на кровососущих насекомых в управляющую компанию, но фирма бездействует.

«В первый раз блох заметила соседка с третьего этажа. Они начали кусать её и её детей. Как мы поняли, насекомые перемещались по вентиляционным шахтам между квартирами, потому что у нас на первом этаже блох сначала не было, пока их не потравили 29 июля», — рассказала жительница дома Елена Плешкова.

Как рассказали АН «Между строк» в управляющей компании «Вирта», обслуживающей дом, 29 июля сотрудники службы дезинфекции приезжали травить блох. Однако Елена уверяет, что это были не сотрудники дезинфекции, а обычные слесари, которые просто бросили в подвал серные шашки. Она отметила, что после этого случая блох стало ещё больше — кровососущие появились и на улице, и на первом этаже. Насекомые до крови кусают и взрослых, и маленьких жильцов дома.

«Мы стоим у подъезда и чувствуем, как у нас блохи ноги начинают кусать. Блохи заносятся в квартиру с ног, с обуви. 1 августа мой муж вызвал знакомого слесаря. Когда они вышли из подвала, офигели. У мужа все руки были искусаны, слесарь тоже был в шоке, он впервые в жизни такое видел. Он говорил, что, когда идёшь по земле, чувствуешь мягкую, пушистую землю, а на самом деле это гнёзда блох», — рассказала Елена АН «Между строк».

2 августа семья Елены повторно вызвала дезинфектора, потому что терпеть блох было уже невозможно. Сотрудник службы обработал подвальное помещение и пообещал, что на какое-то время блохи уйдут, но предупредил, что в течение месяца нужно полностью очистить все подвалы и провести там дезинфекцию.

«Мы в курсе проблемы. Проблема решается. 29 июля вызывали службу, она травила блох, будем повторно обрабатывать подвалы. Отметим, что жалуется только одна квартира. Мужчина только один или, может, два раза пожаловался на блох и затих. Видимо, у него всё очень хорошо. Пока мы предлагаем жителям ждать повторной обработки и травить блох по квартирам лично, потому что УК не обязана травить блох в квартирах», — отмечают в управляющей компании.

По словам жильцов, подвал первого подъезда находится в ужасном состоянии. Там протекает канализационная труба, валяется мусор. В УК «Вирта» считают, что причиной появления блох могла стать постоянная сырость.