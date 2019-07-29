В Нижнем Тагиле после аварии с мотоциклом на Уральском проспекте изменилась дорожная разметка

Дорожные службы продлили двойную сплошную линию в районе дома № 54 по Уральскому проспекту, где 24 июля мотоцикл врезался в легковой автомобиль. Теперь при выезде со двора разрешено поворачивать только направо. Как сообщают подписчики паблика «Местоположение ДПС Нижний Тагил», не все водители соблюдают новые правила и продолжают игнорировать требование разметки.

Напомним, 26-летний мужчина на мотоцикле BMW двигался со стороны Лисьей горы в правой полосе, в этот момент с прилегающей территории выезжал Nissan Tiida с целью повернуть налево. Автолюбитель не заметил приближающегося на высокой скорости мотоциклиста и выехал на дорогу. В результате столкновения мотоциклист получил серьёзные травмы. По информации АН «Между строк», в пятницу мужчина пришёл в сознание. У него диагностированы переломы рук и ног, травмы головы и внутренних органов.