На Уральском проспекте в Нижнем Тагиле мотоцикл BMW на полном ходу врезался в Nissan (ВИДЕО, ФОТО)

На Уральском проспекте в Нижнем Тагиле около семи часов вечера в аварии серьёзно пострадал мотоциклист. По словам очевидцев, мотоцикл BMW ехал со стороны Лисьей горы на высокой скорости, Nissan выезжал со двора рядом с домом № 54 и не предоставил ему преимущество. На место ЧП очень быстро приехали две кареты скорой, медики начали оказывать помощь мотоциклисту прямо на дороге. Потом его госпитализировали.

«Водитель машины Nissan Tiida 1985 года рождения, выезжая с прилегающей территории, со двора, с левым поворотом на Уральский проспект, не предоставил преимущество и допустил столкновение с мотоциклом BMW под управлением мужчины 1993 года рождения. Мотоциклист госпитализирован с тяжёлой черепно-мозговой травмой. Водитель авто не пострадал», — рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.