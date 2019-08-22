В Нижнем Тагиле поменялась маршрутизация пациентов хирургии 

После того как из ЦГБ №1 массово уволились врачи хирургического отделения, в Нижнем Тагиле ввели особый маршрут для экстренных пациентов.

Как сообщает «Тагильский рабочий», больных будут направлять в ГБ №4 на Тагилстрое, поскольку это единственная в городе больница, полностью укомплектованная хирургами.

Напомним, 22 августа все врачи хирургического отделения ЦГБ №1 написали заявления об увольнении. Причиной стали высокие нагрузки и низкий заработок. Ранее массовые увольнения хирургов «из-за невыносимых условий» прошли в Демидовской больнице.