В Нижнем Тагиле полиция задержала вооружённого преступника

В Нижнем Тагиле сотрудники уголовного розыска задержали обвиняемого в незаконном хранении оружия 56-летнего мужчину, рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». Обвиняемый в ожидании суда находился под подпиской о невыезде, но в 2018 году перестал выходить на связь, из-за чего его объявили в федеральный розыск.

«Накануне, по имеющейся оперативной информации о возможном нахождении разыскиваемого мужчины в Дзержинском районе, сотрудники уголовного розыска тщательно спланировали операцию по его задержанию с привлечением в качестве силовой поддержки бойцов ОМОН Росгвардии», — прокомментировали в полиции.

Операция по задержанию проходила в квартире одного из домов на улице Энтузиастов. Разыскиваемый, вооружившись пистолетом, прятался в шкафу. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли в квартире гладкоствольное охотничье ружьё в разобранном виде, самодельно изготовленный пистолет, 20 патронов калибра 12 мм и 5 патронов 9 мм.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности и провёл в исправительных колониях около 20 лет. В последний раз он освободился в 2010 году из колонии Ивделя, где отбывал наказание за совершение убийства и разбойного нападения.

В настоящее время в отделе полиции № 17 МУ МВД «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. По постановлению суда за ранее совершённое преступление мера наказания изменена на арест, обвиняемый помещён в следственный изолятор.