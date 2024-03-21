В Нижнем Тагиле полиция задержала рецидивиста, жестоко избившего и ограбившего женщину в центре города

В Нижнем Тагиле полиция задержала 45-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на женщину в центре города.

Напомним, инцидент произошёл 9 марта около ДК «Современник». Женщина возвращалась домой через Пионерский сквер, и в этот момент на неё напал мужчина. Он ударил жертву по голове, выхватил из её рук сумку и скрылся в сторону улицы Первомайской. Кадры преступления попали на городские камеры видеонаблюдения.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции № 16. Оперативные сотрудники проверили записи видеонаблюдения аппаратного комплекса “Безопасный город”, по которым установили, что грабитель стал преследовать свою жертву от остановочного комплекса на проспекте Ленина. Также был установлен маршрут его движения после совершения нападения. Пробежав мимо торгового центра, мужчина задержался в сквере, где выбросил похищенную сумку. Позже в урне была обнаружена сумка потерпевшей. Грабитель забрал только наличные деньги в размере 3 тысяч рублей, оставив сотовый телефон, паспорт и термос», — поясняют в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж, совершённый с применением насилия).

Силовики задержали подозреваемого по горячим следам, позже он дал признательные показания. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что задержанный в 2015 году освободился из исправительной колонии № 12, где с 2007 года отбывал наказание за хранение и покушение на сбыт наркотических средств.

В настоящий момент подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники проверят его на причастность к другим преступлениям.