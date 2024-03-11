Полиция задержала уголовника, жестоко избившего и ограбившего женщину в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле полиция задержала мужчину, подозреваемого в ограблении и жестоком избиении тагильчанки, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».

Преступление произошло утром 9 марта около ДК «Современник». Женщина возвращалась домой через Пионерский сквер, и в этот момент на неё напал мужчина.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 16 МУ МВД России “Нижнетагильское” по подозрению в совершении грабежа установлен и задержан мужчина 1978 года рождения. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Освободился из исправительной колонии № 12 в 2015 году. Он дал признательные показания. Оперативные сотрудники проверят его на причастность к другим преступлениям», — сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

По словам члена семьи пострадавшей женщины, задержанный начал избивать её сразу, как только подошёл сзади.

«Он подошёл и начал ни с того ни с сего её жестоко избивать. Он на неё напал ударом сзади. Бил по лицу, голове и пинал ногами. Вдобавок ко всему, вырвав, украл сумку. В это время мимо проходили какая-то девушка и женщина. Они просто равнодушно прошли мимо, вообще никак не отреагировали на происходящее! Когда же этот недочеловек отпустил свою жертву, мама, собрав последние силы, сама пришла в отделение полиции на Карла Маркса. Полицейским, выехавшим на место происшествия, в скором времени удалось обнаружить брошенную грабителем сумку со всеми вещами. Грабитель забрал только 3 тысячи рублей наличкой. Он не взял документы и телефон», — поделился подробностями подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил».

По словам родственника, врачи диагностировали у женщины сотрясение мозга, а также множественные синяки и ушибы на лице и теле.

«На данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста», — уточнили в полиции.