В Нижнем Тагиле полиция задержала похитителя 345 метров интернет-кабеля

Сотрудники полиции Нижнего Тагила задержали ранее неоднократно судимого 45-летнего местного жителя по подозрению в совершении краж сетевого кабеля в жилых домах. В полицию обратились интернет-провайдеры с заявлением привлечь к ответственности злоумышленника, который в первом случае срезал 95 метров кабеля, во втором — 90 метров, в третьем — 160 метров, причинив владельцам многотысячный ущерб и лишив людей интернета.

«Найти любителя чужой собственности и специалиста портить землякам настроение поручили сыщикам уголовного розыска. Спецы сыскного дела с поставленной задачей справились достаточно оперативно. При тщательной отработке подучётного элемента был установлен гражданин Семенякин. Взяли его, когда он нёс в утиль очередную партию украденных интернет-проводов. Доставленный в отдел полиции мужчина под прессом неопровержимых улик дал признательные показания, рассказав, что таким образом зарабатывал себе, дабы, как говорится, “заморить червячка”. Чтобы попасть в закрытый подъезд без ключа, злоумышленник обычно звонил жильцам дома по домофону, представлялся новым соседом и просил открыть дверь. Затем он поднимался на чердак и при помощи ножа за несколько минут срезал весь кабель. Это сделать было бы сложнее, если старшие по подъезду следили бы, чтобы такие помещения закрывались на надёжный замок», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сейчас задержанный находится под стражей и проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям. Часть похищенного имущества полицией изъята. Из мест лишения свободы подозреваемый освободился в 2013 году, а в последний раз был осуждён за кражи в июне текущего года — суд приговорил его к исправительным работам. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».