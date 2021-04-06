В Нижнем Тагиле полиция задержала похитителей лифтового оборудования на Вагонке

Полиция Нижнего Тагила задержала двух мужчин, которые ночью 1 апреля украли комплектующие лифтового оборудования из подъезда домов № 5 и № 7 по улице Володарского.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 17 в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали двух мужчин 44 и 47 лет.

В полиции отметили, что подозреваемые неоднократно судимы за преступления имущественного характера. Один из похитителей вышел из мест лишения свободы в начале прошлого года, а второй — в этом году. Оба состоят под административным надзором в органах внутренних дел.

Материальный ущерб предприятию «Тагиллифт-НТ» составил 60 тысяч рублей.

Следственным подразделением отдела полиции № 17 возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору», предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы.

Отметим, это уже второй случай кражи лифтового оборудования в Нижнем Тагиле. Ранее полиция задержала мужчин, которые ночью 7 марта украли комплектующие лифтового оборудования из подъезда дома № 70 по Уральскому проспекту и сдали их в пункт приёма металлолома.

С начала 2021 года в МУ МВД «Нижнетагильское» зарегистрировано 17 фактов краж металла, это почти на 40% меньше, чем в прошлом году. При этом раскрываемость таких преступлений составляет 70%.