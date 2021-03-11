В Нижнем Тагиле полиция задержала похитителей лифтового оборудования на Гальянке

Полиция Нижнего Тагила задержала мужчин, которые ночью 7 марта украли комплектующие лифтового оборудования из подъезда дома № 70 по Уральскому проспекту и сдали их в пункт приёма металлолома.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», кражу обнаружили работники предприятия, осуществляющие замену лифтов по программе Фонда капитального ремонта. Со второго этажа одного из подъездов были украдены пять направляющих кабины лифта и два уголка, о чём представители предприятия сообщили в полицию.

«Понимая всю эту непростую ситуацию, начальник МУ МВД России "Нижнетагильское" полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров поручил оперативникам управления МВД оказать всяческую поддержку сотрудникам уголовного розыска отдела полиции № 20, незамедлительно предпринять все необходимые меры по возвращению похищенного имущества, установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления», — сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По данным полиции, 30-летний мужчина и его 20-летний брат решили, что металлические изделия бесхозные, и в ночное время перевезли их на легковой машине во двор частного дома. На следующий день похитители наняли по объявлению в соцсетях крытую «Газель» и вывезли металл в пункт приёма.

Старший из братьев ранее привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, официально нигде не трудоустроен и является главой многодетной семьи, у которой в ближайшее время появится шестой ребёнок. Младший брат работает охранником.

Материальный ущерб предприятию «Тагиллифт-НТ» составил более 40 тысяч рублей.

В отделе полиции № 20 МУ МВД «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору), предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы. Подозреваемые помещены в ИВС. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.