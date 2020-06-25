В Нижнем Тагиле полиция задержала местную жительницу при получении посылки с веществом, похожим на наркотиками

Полиция Нижнего Тагила задержала женщину, предположительно, с крупной партией наркотиков, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

«Сегодня, 25 июня в 11:15 в Нижнем Тагиле на ГГМ задержали девушку, предположительно с большой партией наркотических веществ. Получила посылку на почте по адресу: Черноисточинское шоссе, 19, и прямо на углу почты её задержали. На фото идет процедура описи изымаемого, — рассказал очевидец происшествия.

По словам анонимного источника, это не первая её посылка — женщина регулярно получала на почте посылки из Казахстана. Сотрудники почтового отделения, производившие выдачу данного почтового отправления заметили, что женщина, получая посылку, очень нервничала.

В пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское» пообещали прокомментировать задержания тагильчанки позже.